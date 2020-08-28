"الزراعة" تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- الاستمرار في زراعة المشاتل

2- اجراء النقاوة اليدوية للحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها اذا كانت كثافة الحشائش عالية 3- اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 15 يوم من الدفعة الأولى . ب) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

1- الأستمرار فى زراعة البصيلات لآنتاج البصل من البصيلات ويجب عدم التاخير عن شهر سبتمبر

2- يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم ازوت / فدان بعد 15 يوم من الدفعة الأولى للزراعات السابقة .

3- استمرار نقاوة الحشائش والرى بانتظام حسب حاجة النبات والأرض ج) الابصال المخزنه : يجب فرز الابصال فى المخازن واستبعاد المزرع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.