"أمل حياتي" على DMC غدا

تعرض مجموعة قنوات DMC، حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، غدا، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وسمر علام.

حكاية "أمل حياتي"، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وعرضت حكايتين من مسلسل "إلا أنا" قبل رمضان 2020، وحققتا نجاحا كبيرا، وهما "بنات موسى"، و"سنين وعدت".

مسلسل "إلا أنا " دراما مستوحاة من قصص حياتية،فكرة الكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها، تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.