الجيزة تحدد سعر متر التصالح في الشارع السياحي بمدينة كرداسة: 1200 جنيه

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، "القيم السعرية" لأسعار التصالح في مخالفات البناء بالشارع السياحي في مراكز ومدينة كرداسة.

وقال المحافظ، إن القيمة السوقية للشارع السياحي بكرداسة مختلفة عن باقي المدينة، ورأت اللجنة أن قيمة سعر المتر المسطح للتصالح هو 1200 جنيه، وحدودها هي طبقا لما ورد من مدينة كرداسة المؤرخ في 11 من شهر ديسمبر الماضي، بأن كرداسة لها شارع سياحي مواز لشارع سعد زغلول بالمدينة، ويحده غربا قسم شرطة كرداسة القديم، ومن الشرق طريق ترعة المريوطية، ويقع بمدينة كرداسة مقابل مجمع خدمات مركز ومدينة كرداسة.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها، والتى حددتها الدولة،؟ وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلا على المواطنين .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولوياته.