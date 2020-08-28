نصائح للمسافرين إلى الساحل الشمالي يوم الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، قطع المياه لمدة 36 ساعة عن مركز ومدينة الحمام والقرى السياحية في الساحل الشمالي، من الكيلو 61 حتى الكيلو 79، بسبب أعمال نقل خطوط المياه، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 31 أغسطس الحالي الساعة الثامنة صباحًا.

وتقدم "الوطن" بعض النصائح للمسافرين إلى قرى وفنادق الساحل الشمالي خلال فترة انقطاع المياه على النحو التالي:

- في حال وجود شكوى خصصت الشركة الاتصال على الخط الساخن للشركة (125) من أي خط أرضي.

- كما يمكنك الاتصال من أي تليفون محمول على الأرقام التالية: (0464949851 - 0464949852 - 046494985 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003).

- قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات - نقط الإسعاف - أقسام الشرطة - الصالح الحكومية).

- يمكنك أيضًا التواصل عن طريق رسائل الموبايل والواتساب للعلاقات العامة على رقم: 0115444550، أو على رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة الشركة (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح).

- قبل السفر إلى وجهتك، يفضل اصطحاب ما يكفيك وأسرتك من المياه خاصةً الصالحة للشرب خلال فترة انقطاع المياه، إذ تتراوح كرتونة المياه المعدنية بين 40 إلى 43 جنيهًا، فيما تتراوح قارورة المياه بين 18 إلى 42 جنيهًا.

- يفضل قبل السفر، الاتصال بالفندق محل إقامتك للتأكد بأنّه خارج منطقة انقطاع المياه، وهي من الكيلو 61 حتى الكيلو 79، وإذا كان واقعًا في منطقة الانقطاع تأكد أنه يدبر حاجات النزلاء من المياه خلال هذه الفترة.

- يمكنك تعديل حجز الفندق، واختيار فندق آخر يبعد عن منطقة انقطاع المياه، وهي من الكيلو 61 حتى الكيلو 79.

- إن لم يكن السفر ضروريًا وفي حال يمكنك إلغاء الحجز؛ يفضل تأجيل سفرك لحين التأكد تمامًا من عودة المياه إلى طبيعتها بجميع فنادق وقرى الساحل الشمالي.

- في حال اكتشفت أنّ الفندق لم يدبر حاجات النزلاء من المياه خلال فترة انقطاعها، يمكنك تقديم شكوى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عن طريق الاتصال بالأرقام: 26129611 - 26129835، أو من خلال الفاكس 26129836 - 26129610، أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@ewra.gov.eg، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز عبر الرابط: ewra.gov.eg/Pages/default.aspx.