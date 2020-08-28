"الأعلى للآثار": انتهاء العمل بمتحف الحضارة بالكامل خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الحركة السياحية جيدة جدا في شرم الشيخ والغردقة، كما أن السياحة الثقافية ستعود مطلع سبتمبر المقبل بالمحافظات، كما أنه من المنتظر افتتاح متحف المركبات الملكية في التوقيت المناسي، بعد أن طال انتظاره منذ 2002، بتكلفة 65 مليون جنيه.

وأضاف وزيري خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جار العمل بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به بنسبة 100%، وجار عمل العرض المتحفي، حيث تم نقل عدة آلاف من القطع الأثرية، وننتظر التجهيزات الخاصة بنقل جميع المومياوات الملكية، والذي سيكون موكب مُهيب من ميدان التحرير، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المتحف في بضع أسابيع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمتحف شرم الشيخ بالكامل، وجاري عمل العرض المتحفي حاليا، حيث تعرض قطع أثرية لأول مرة، منها اكتشافات البعثة المصرية في سقارة، وخبيئة الحيوانات والطيور والقطط المحنطة، مؤكدا أن المتحف إقليمي توعوي ثقافية، كما أنه جاري العمل في متحف العاصمة الإدارية الجديدة.