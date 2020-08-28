مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم سيارة و"توك توك" بالمنيا

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك" بالطريق الزراعي بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك" بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة - أسوان" أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

ونقُل المتوفى والمصابون إلى مستشفى بني مزار العام، وحُرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التصرف والتحقيق.