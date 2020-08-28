أول جمعة بالكنيسة الخمسينية مخصصة للأطفال.. البلياتشو والكرنفال فرحة

"دعوا الأولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله" يقول الكتاب المقدس، وفي كنيسة الله الخمسينية، استهلت الصلوات الجماعية بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر بكرنفال للأطفال ليذهبوا إلى كنيستهم بعد أشهر من الفراق بأوجه ضاحكة وعيون سعيدة وطاقة وحماس اادخروا طوال فترة العزل الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

"النهارده أول يوم صلاة جماعية وقررنا أن يكون للأطفال" يقول القس سعيد عيد مسؤول كنيسة الله الخمسينية في منطقة عين شمس الشرقية، في حديثه لـ"الوطن" إنهم بدأوا بالكرنفال "قولنا نفرح الأولاد" وبالفعل توافد نحو 47 طفلا على الكنيسة في لهفة لحضور الصلوات، ورغم أنهم أعلنوا عن فتح الكنيسة قبل يومين تحاشيا للزحام إلا أن الإقبال كان كبيرًا عن المتوقع، حيث تم استقبالهم في أكثر من غرفة داخل مبنى الكنيسة.

فقرات عدة نظمتها الكنيسة المحتفل بعودة أبنائها إليها، تضمن فقرة "بلياتشو" للتوعية والتثقيف فيما يخص فيروس كورونا والوقاية منه وشرح كافة الإجراءات الاحترازية الواجب التعامل معها إلى جانب فقرات أخرى للأطفال الذين وزعت عليهم الهدايا والأطعمة للاستمتاع باليوم، بحسب عيد.الكنيسة التي فتحت أبوابها لم تنسى كافة الإجراءات الاحترازية بداية من تطهير المباني إلى تعقيم الأيدي لكل الوافدين وتوزيع الكمامات والتشديد على ارتدائها، "كان في مسؤول عن توزيع الكمامات والإشراف عليها لكل طفل"، فضلا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي وفتح عدة غرف لاستيعاب أعداد الأطفال دون تزاحم.

رغم الإقبال قررت الكنيسة وضع جدول أسبوعي فقط للصلوات والأنشطة، عكس ما كان متبع من وضع جداول شهرية من قبل ومع ذلك يجد إقبالا وتوافدا من رعية الكنيسة الحريصين للعودة للصلاة الجماعية.