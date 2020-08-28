أول جمعة بالكنيسة الخمسينية مخصصة للأطفال.. البلياتشو والكرنفال فرحة

أول جمعة بالكنيسة الخمسينية مخصصة للأطفال.. البلياتشو والكرنفال فرحة
كتب:
ماريان سعيد
09:47 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
صورة داخل الكنيسة
"دعوا الأولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله" يقول الكتاب المقدس، وفي كنيسة الله الخمسينية، استهلت الصلوات الجماعية بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر بكرنفال للأطفال ليذهبوا إلى كنيستهم بعد أشهر من الفراق بأوجه ضاحكة وعيون سعيدة وطاقة وحماس اادخروا طوال فترة العزل الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.
"النهارده أول يوم صلاة جماعية وقررنا أن يكون للأطفال" يقول القس سعيد عيد مسؤول كنيسة الله الخمسينية في منطقة عين شمس الشرقية، في حديثه لـ"الوطن" إنهم بدأوا بالكرنفال "قولنا نفرح الأولاد" وبالفعل توافد نحو 47 طفلا على الكنيسة في لهفة لحضور الصلوات، ورغم أنهم أعلنوا عن فتح الكنيسة قبل يومين تحاشيا للزحام إلا أن الإقبال كان كبيرًا عن المتوقع، حيث تم استقبالهم في أكثر من غرفة داخل مبنى الكنيسة.
فقرات عدة نظمتها الكنيسة المحتفل بعودة أبنائها إليها، تضمن فقرة "بلياتشو" للتوعية والتثقيف فيما يخص فيروس كورونا والوقاية منه وشرح كافة الإجراءات الاحترازية الواجب التعامل معها إلى جانب فقرات أخرى للأطفال الذين وزعت عليهم الهدايا والأطعمة للاستمتاع باليوم، بحسب عيد.الكنيسة التي فتحت أبوابها لم تنسى كافة الإجراءات الاحترازية بداية من تطهير المباني إلى تعقيم الأيدي لكل الوافدين وتوزيع الكمامات والتشديد على ارتدائها، "كان في مسؤول عن توزيع الكمامات والإشراف عليها لكل طفل"، فضلا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي وفتح عدة غرف لاستيعاب أعداد الأطفال دون تزاحم.
رغم الإقبال قررت الكنيسة وضع جدول أسبوعي فقط للصلوات والأنشطة، عكس ما كان متبع من وضع جداول شهرية من قبل ومع ذلك يجد إقبالا وتوافدا من رعية الكنيسة الحريصين للعودة للصلاة الجماعية.