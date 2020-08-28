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وفاة طفل غرقا في حمام سباحة بفندق بالغردقة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
09:35 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه، إثر غرقه في حمام سباحة بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارًا بتعرض طفل في الخامسة من عمره"اَ. ا" للغرق في حمام سباحة بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتبين أنه لقي مصرعه في الحال.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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