"فيتش" تحذر من صعوبة التعامل مع الديون الفيدرالية الكندية

حذرت وكالة "فيتش" العالمية، اليوم، من الديون الفيدرالية الكندية، مشيرة إلى أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة بمجرد انتهاء جائحة كورونا المكستجد "كوفيد 19".

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني الكندي في شهر يونيو الماضي، بسبب ما وصفته بـ"تدهور المالية العامة لكندا"، بسبب كورونا المستجد.

وجاء قرار التخفيض قبل إصدار الحكومة الليبرالية لتوقعات محدثة في أوائل يوليو الماضي، للإنفاق الفيدرالي، والتي توقعت عجزا قدره 343.2 مليار دولار وديون تزيد عن 1.2 تريليون دولار.

وكالة التصنيف: إجمالي الدين الحكومي سيكون 120% من الناتج الاقتصادي

وكانت هذه الأرقام قبل أن يعد الحزب الليبرالي الحاكم، الأسبوع الماضي بإنفاق 37 مليار دولار لتجديد برامج دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من الوباء.

وقالت فيتش، في مذكرة إن إجمالي الدين الحكومي سيكون 120% من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف "إيه إيه".

وأضافت وكالة التصنيف، أنها تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من عام 2021، لكن العجز المتزايد الحالي سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى المتوسط.

وأشارت "فيتش"، إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس الوزراء جاستن ترودو يستطيعون الحصول على الأغلبية في الانتخابات الفيدرالية المحتملة هذا الخريف.

وكتبت الوكالة، أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثا إيرين أوتول يقدم ديناميكية جديدة، مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت تعهدا لتحقيق التوازن في الميزانية.

وأكدت هيئة الإحصاء الكندية، تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والواردات والصادرات بسبب كوورنا المستجد.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية في وقت سابق، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 11.5% في فترة الأشهر الثلاثة بين أبريل ويونيو الماضيين.

ويعتبر معدل انكماش بنسبة 38.7% للعام ككل، وهو أكبر وأسرع تراجع في السجلات يعود تاريخه إلى عام 1961.