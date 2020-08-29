باحث: حيل الإخوان في الهرب "مفقوسة" بسبب إحكام قبضة الأمن عليهم

على خطى المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع الذي "استخبى في بيتهم"، أو خطة "ريا وسكينة" التي تقوم على استئجار بيت بالقرب من قسم الشرطة.. اختار محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي، الاختباء بمحيط مقر وزارة الداخلية وكلية الشرطة، بعدما استأجر فيلا بمنطقة التجمع الخامس، على بعد 2 كيلومتر من مقر الوزارة والأكاديمية.

الفيلا التي ضبط فيها الإرهابي محمود عزت، تبعد مئات الأمتار عن محيط مقر وزارة الداخلية، وجرى بناءها منذ 6 سنوات تقريبًا، وتقع في دائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمنطقة من أرقى المناطق الحيوية، ويصل إيجار الشقة في تلك المنطقة إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.

باحث: قيادات الإرهاب يصابون بالهوس حين محاصرتهم ما يتسبب في سقوطهم

وتعليقًا على هذا الشأن، قال ماهر عمران، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية وباحث الحركات الإسلامية، إن قيادات الجماعات الإرهابية الهاربون دائمًا ما يحاولون أن يتكيفوا مع الظروف المحيطة بهم، للنجاة من "خرم إبرة" بسبب حصار الامن لهم.

وأضاف "عمران" لـ"الوطن"، أن محمود عزت كان واحدًا من أهم بقايا النظام العسكري المسلح للإخوان، وكان عليه حكما بالمؤبد، ويعد رجلا عسكريا صامتا لا يتكلم كثيرا ولا يقابل أحدا، والقبض عليه يعتبر ضربة قوية من الأمن المصري، تؤكد بأن باقي العناصر الإرهابية لن يكون لها مكان داخل المجتمع.

وأشار باحث الحركات الإسلامية، إلى أن اتباع "عزت" لذلك الإسلوب الغريب في الهرب، والذي تشابه بعض الشيء مع العمل الفني الشهير "ريا وسكينة"، ما هو إلا حيلة "مفقوسة"، ليبتعد عن أعين الشرطة، معتمدًا على أنهم سيبحثون في نطاق واسع دون التفتيش بالقرب من موقعهم.

كما أوضح أن "عزت" أراد الاختفاء من أجل مواصلة عمله الإرهابي من خلال وسائل مشفرة، لذا يعد سقوطه نجاحا، خاصة أن شخصا له رمزية بقيمة محمود عزت، لديه من العمر نحو 80 عاما ولم يتم القبض عليه ما يدل على دهائه الشديد وكان من الممكن أن يتسبب في أذى للآمنين الفترة المقبلة.

وأكد "عمران"، أن قيادات الإخوان دائمًا حيلهم خائبة وضغط قوات الأمن الدائم وإحكام قبضته عليهم، يجعلهم في حالة هوس تتسبب في تصرفاتهم الساذجة، لأنهم مطالبين باتخاذ قرارات مهمة في وقت قصير، وهو ما يتسبب في أخطائهم وسقطاتهم.