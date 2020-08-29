مصدر أمني يطالب أي رجل يتعرض للتحرش بالإبلاغ.. العقوبة 10 سنوات سجن

قال مصدر أمني، إنه لم نتلقي أي بلاغات تفيد بواقعة التحرش الخاصة بالممثل عباس أبو الحسن من قبل طبيب أسنان شهير، وذلك حتى كتابة السطور، وأوضح المصدر أن مباحث الانترنت والجهات المختصة تفحص ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفنان عباس أبو الحسن وطبيب الأسنان.

وأكد المصدر أن من يتعرض إلى جريمة تحرش أو اعتداء سواء رجل أو سيدة يجب أن يتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة، مطالباً الجميع بعدم الخوف، مشيرًا إلى أن المباحث والنيابة ستحقق في البلاغات وتكشف تفاصيل كل واقعة إذا تأكدت أو جرى تكذيبها.

الفنان عباس أبو الحسن: تعرضت للتحرش

وأعلن الممثل عباس أبو الحسن، منذ شهرين عن تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان بالإسكندرية، أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، كما أعلن المطرب تميم يونس لتعرضه للواقعة نفسها أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة.

طبيب الأسنان ينفي

أصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، بياناً عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفاً إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بصلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية، بل وطالت أضرارها كافة أفراد أسرته.

وأكد الدكتور باسم سمير، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الاتهامات: "جرى البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه، ولن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر، وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون".

خبير قانوني: الحبس والتعويض المدني للبلاغ الكاذب

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنَّ الادعاءات المترددة بتورط طبيب أسنان شهير بالإسكندرية، بالتحرش وملامسة أعضاء الرجال الذكورية أثناء الكشف عليهم، تعرّضه للسجن من 7 إلى 10 سنوات بتهمة هتك العرض وليس التحرش.

وأوضح المحامي بالنقض، أنَّ تلك الوقائع يثبتها تعدد البلاغات وتكرارها ضد الشخص نفسه وبالأسلوب ذاته، وتقدم أشخاص بالشهادة ضده سواء برؤية تلك الوقائع أو التعرض لها أو بوجود تسجيلات أو مقاطع مصورة يظهر فيها ذلك الفعل، لكن يشترط أن يتقدم المجني عليه ببلاغ أو يقيم الدعوى خلال المدة القانونية التي لا تتجاوز 3 سنوات من وقوع الجريمة.

وأضاف "سيد"، أنه في حال وجد أن البلاغ كاذبًا ضد المشكو في حقه يعود بالحبس لصاحب البلاغ والتعويض المدني.