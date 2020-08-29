مد فترة التقدم بجوائز "الصحفيين" أسبوعين واجتماع المجلس الثلاثاء

قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إنه تقرر مد فترة باب التقديم لـ "جوائز الصحافة المصرية" لمدة أسبوعين لتنتهي يوم الإثنين 14 سبتمبر المقبل بدلا من الإثنين 31 أغسطس الجاري.

وأوضح كامل في تصريح له أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا له مساء الثلاثاء المقبل.

ويعد الاجتماع الأول للمجلس منذ نحو 5 أشهر بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد.

وكانت نقابة الصحفيين، قررت فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2019، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل كبير بالنقابة، وذلك من السبت 15 أغسطس 2020، وحتى الإثنين 31 أغسطس 2020، ويتم تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.

وقال بيان للجنة الثقافية برئاسة محمود كامل إن المسابقة تشمل 12 فرعا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعا في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.