المطار يستقبل ويودع اليوم 199 رحلة وزيادة ملحوظة في أعداد المسافرين

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 100 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 13376 راكبا، من جنسيات مختلفة.

كما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 9611 راكبا. وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن رحلات اليوم تمثل النسبة الأعلى في جداول تشغيل الرحلات اليومية، منذ مطلع يوليو الماضي، مشيرة إلى بدء تعافي قطاع الطيران المدني، بصورة متدرجة، حيث تشهد الرحلات زيادة ملحوظة في عدد الرحلات والمسافرين.

وكان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتبارا من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، نوهت إلى أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات "سواء المصريين أو الأجانب" معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" في وقت سابق عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.