عبدالمنعم رياض.. قصة جنرال ذهبي كرمته الدولة لنصف قرن

على مساحة 10.4 فدان بالغابة الشجرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية، يقع مسجد الفريق أول الشهيد عبدالمنعم رياض، الذي يتضمن مسجدا على مساحة 2135 مترا مسطحا يسع 1800 مصل، إلى جانب ممشى خاص للجنازات بطول 75 مترا، كما يتضمن مشروع المسجد 3 مبان لقاعات مناسبات تسع 3500 فرد وتتكون من قاعات عزاء للرجال والسيدات فضلا عن مبان للمخازن ودورات المياه وغيرها.

المسجد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، يأتي في إطار استمرار الدولة لتكريم اسم الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، على مدار الـ51 عاما الماضية منذ استشهاده على الجبهة عام 1969.

فالفريق عبدالمنعم رياض، ابن قرية سبرباي إحدى ضواحي مدينة طنطا محافظة الغربية من مواليد 22 أكتوبر 1919، ونزحت أسرته من الفيوم، وكان والده القائم مقام "رتبة عقيد حاليًا" محمد رياض عبد الله قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية والتي تخرجت على يديه الكثيرين من قادة المؤسسة العسكرية.

ويعد "عبدالمنعم رياض" واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين؛ حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وأشرف على خطة تدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف.

تلقى الفريق عبدالمنعم رياض، تعليمه الأولى من كتاب القرية قبل أن يتدرج في التعليم حتى حصوله على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل، والتحق بالكلية الحربية حيث حصل على رتبة ملازم ثان في عام 1938، ونال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية عام 1944 وكان ترتيبه الأول، وأتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز في إنجلترا عامي 1945 و1946، وأجاد عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وانتسب أيضا لكلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة، كما انتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة لإيمانه بأن الإستراتيجية هي الاقتصاد، وأتم دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا عام 1966.

أما عن حياته العسكرية، ففي عام 1941 عين بعد تخرجه في سلاح المدفعية، وألحق بإحدى البطاريات المضادة للطائرات في المنطقة الغربية، حيث اشترك في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا وإيطاليا، وخلال عامي 1947 – 1948 عمل في إدارة العمليات والخطط في القاهرة، وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين قيادة الميدان في فلسطين، ومنح وسام الجدارة الذهبي لقدراته العسكرية التي ظهرت آنذاك، وفي عام 1951 تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات وكان وقتها برتبة مقدم، أما في عام 1953 عين قائدا للواء الأول المضاد للطائرات في الإسكندرية، ومن يوليو 1954 وحتى أبريل 1958 تولى قيادة الدفاع المضاد للطائرات في سلاح المدفعية، وفي 9 أبريل 1958 سافر في بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتي لإتمام دورة تكتيكية تعبوية في الأكاديمية العسكرية العليا، وأتمها في عام 1959 بتقدير امتياز وقد لقب هناك بالجنرال الذهبي، وعام 1960 بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية، قبل أن يعين عام 1961 نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب القوات المسلحة وأسند إليه منصب مستشار قيادة القوات الجوية لشؤون الدفاع الجوي، وفي عام 1964 عين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة، ورقي في عام 1966 إلى رتبة فريق.

وفي مايو 1967 وبعد سفر الملك حسين للقاهرة للتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك عين الفريق قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، فوصل إليها في الأول من يونيو 1967 مع هيئة أركان صغيرة من الضباط العرب لتأسيس مركز القيادة، وحينما اندلعت حرب 1967 عين الفريق قائدا عاما للجبهة الأردنية، وفي 11 يونيو 1967 اختير رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها، وفي عام 1968 عين أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية.

حقق الفريق عبدالمنعم رياض انتصارات عسكرية في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف مثل معركة رأس العش التي منعت فيها قوة صغيرة من المشاة سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة بور فؤاد المصرية الواقعة على قناة السويس وذلك في آخر يونيو 1967، وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967 وإسقاط بعض الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عامي 1967 و 1968 وتدمير 60% من تحصينات خط برليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر.

وحصل الفريق عبدالمنعم رياض على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها: "ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وسام نجمة الشرف، وسام الجدارة الذهبي، وسام الأرز الوطني بدرجة ضابط كبير من لبنان، وسام الكوكب الأردني طبقة أولى".

وتوفي الفريق عبدالمنعم رياض في صبيحة يوم 9 مارس 1969 حيث قرر الفريق أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما ثم انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة وتوفي متأثرا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

قام الرئيس جمال عبدالناصر بتكريم عبدالمنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر، وأطلق اسمه على أحد الميادين الشهيرة بوسط القاهرة بجوار ميدان التحرير ووضع به نصب تذكاري للفريق، كما أطلق اسمه على أحد شوارع المهندسين وأكبر شارع بمدبنة بلبيس، ووضع نصب تذكاري له بميدان الشهداء في محافظة بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة سوهاج، وسميت باسمه إحدى المدارس الابتدائية التابعة للأزهر الشريف بمنطقة الإبراهيمية بالأسكندرية، كما سميت باسمه مدرسة إعدادية للبنين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وأسس له مسجدا كبيرا في مدينة الغردقة، وسميت باسمه العديد من المدارس والشوارع والأماكن الهامة الأخرى، كما أطلق اسمه على أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان ومحافظة الزرقاء في الأردن، وأطلق اسمه على أحد شوارع الكويت في محافظة العاصمة بالتقاطع مع شارع مبارك الكبير وشارع عثمان بن عفان.