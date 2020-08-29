الأسنان بعد بيان الطبيب المتهم بالتحرش: سنشكل لجنة لدراسة الواقعة

قال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، والمتحدث باسمها، إن النقابة تابعت البيان الصادر من الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان، وإعلانه بأنه يواجه معركة تشهير ضده واتهامه بالتحرش بالرجال وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بذلك.

وأضاف مسعد في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن النقابة مازالت على مسافة واحدة من الطرفين سواء من زعم بأنه مجني عليه واتهامه للطبيب، وكذلك للطبيب الذي زعم أنها حملة للتشهير به، حتى تقدم بلاغات رسمية وشكاوى للنقابة، بأدلة تثبت صحة تلك الشكاوى من أي من الطرفين.

وأشار إلى أن الطبيب المذكور لم يتقدم بطلب للنقابة للتضامن معه في الدفاع بالحق المدني في القضية التي سيرفعها حتى الآن، وستشكل النقابة لجنة لدراسة الأمر بشكل مبدأئي، قائلا: "أؤكد أن النقابة لن تتستر على مذنب ولا تسمح بالتشهير بأعضائها".

وتابع: "أما في حال إثبات المجني عليه صحة الواقعة، فستتخذ النقابة إجراءات رادعة ضد الطبيب حال اتهامه قانونا".

الطبيب المتهم: محاولات للابتزاز

وكان الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، أصدر بيانا عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفا إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها كل أفراد أسرته.

وأضاف الطبيب خلال البيان: "أن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي، وكل ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة، هي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون".

وأكد الدكتور باسم سمير، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية إزاء هذه الاتهامات: "تم البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كل الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه، ولن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون".

وكان الممثل عباس أبو الحسن، قد اتهم طبيب الأسنان بالتحرش، وبعد أيام قليلة ظهر الفنان تميم يونس في مقطع فيديو، وأخذ يروي قصته مع طبيب الأسنان الذي تحرش به أثناء خضوعه للكشف في عيادته.