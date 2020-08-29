الجيش الليبي يرحب بأي حراك سلمي: لكل مواطن حرية التعبير

قال الجيش الوطني الليبي، اليوم، إن السواحل المقابلة لمدن رأس لانوف والبريقة وسرت، شهدت انتشارًا كثيفا للدوريات البحرية.

الجيش أضاف أن رتلا من نحو 200 عربة عسكرية تحركت شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وكشفت مصادر ليبية أن الجيش رصد قيام التشكيلات التابعة لحكومة السراج بإعادة الانتشار في المنطقة بين الوشكة وأبوقرين غربي سرت.

وفي أوّل تعليق على مظاهرات طرابلس، رحب المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأي حراك شعبي سلمي في بلاده وبأي مساحة من الحريّة لكل مواطن ليبي للتعبير عن آرائه.

واتهم المسماري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حكومة السراج باستخدام "ميليشيات" من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس، في إشارة إلى المليشيات الموالية لرئيس حكومة السراج فايز السراج التي اقتحمت ساحة المظاهرات وقامت بطرد المحتجين بالقوة وخطفت عدداً منهم.

وأضاف المسماري: "ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم".