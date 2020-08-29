خلال 24 ساعة .. أمن المنافذ ينجح في تنفيذ 176 حكم قضائي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (11) قضية تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل– قطع غيار ماكينات تغليف- أدوات صحية) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر (مليون جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط (1) قضية تهريب )253 قطعة "ورقية وعملات معدنية ترجع إلى عصور مختلفة، سندات بنكية").

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المخدرات: ضبط (1) قضية تهريب بمضبوطات )500 جرم لمخدر الحشيش).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1072) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (176) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.