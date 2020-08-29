فحص 20 صندوقا يحمل قطع أثرية مرافقة لتمثال توت عنخ آمون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيجري الكشف عن حالة القطع الأثرية المرافقة لتمثال الملك توت عنخ آمون بعد عودتها.

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه سيجري تشكيل لجنة لبحث حالة الأثر قبل سفره، وحالته بعد عودته، مضيفًا: "سيتم فتح 20 صندوق اليوم لكشف حالة القطع الأثرية المرافقة لتمثال الملك توت عنخ آمون".

وأشار إلى أن هناك تقرير يومي لمفتش الآثار المرافق، لسفر الآثار أثناء الذهاب والعودة.