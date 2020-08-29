رئيس التحرير

محمود مسلم

فحص 20 صندوقا يحمل قطع أثرية مرافقة لتمثال توت عنخ آمون

كتب:

بسمة عبدالستار
02:13 م | السبت 29 أغسطس 2020
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيجري الكشف عن حالة القطع الأثرية المرافقة لتمثال الملك توت عنخ آمون بعد عودتها.

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه سيجري تشكيل لجنة لبحث حالة الأثر قبل سفره، وحالته بعد عودته، مضيفًا: "سيتم فتح 20 صندوق اليوم لكشف حالة القطع الأثرية المرافقة لتمثال الملك توت عنخ آمون".

وأشار إلى أن هناك تقرير يومي لمفتش الآثار المرافق، لسفر الآثار أثناء الذهاب والعودة.

 

اقرأ المزيد:

مصطفى وزيري يكشف تفاصيل "خليك في بيت" لمشاهدة آثار مصر من المنزل

مصطفى وزيري: منطقة المطرية عائمة على الآثار

مصطفى وزيري يعلن أحدث الاكتشافات الأثرية في محاضرة بجامعة سوهاج

مصطفى وزيري: المصري يعرف أهمية الآثار وسيحافظ على "تماثيل التحرير"

مصطفى وزيري: الرئيس السيسي مهتم بملف الآثار وتطويره