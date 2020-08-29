رفع 57 ألف طن قمامة منذ بدء العمل بجبل منوف

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع 56 ألفا و741 طن قمامة منذ بدء العمل في رفع تراكمات القمامة بجبل منوف "مقلب منوف العمومي".

وتكلف تطهير مقلب منوف أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية، 50 مليون جنيه. يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة خلال عام 2020.

وأكد محافظ المنوفية، أن العمل جار على قدم وساق وفق منظومة متكاملة لرفع كافة المخلفات المتراكمة بالمقلب، مشدداً بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان سرعة الانتهاء منه، لتحقيق حلم أهالي مدينة منوف منذ أعوام سابقة.