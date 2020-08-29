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محمود مسلم

ضبط عنصر إجرامي بالجيزة مطلوب في 4 قضايا

كتب:

الوطن
02:12 م | السبت 29 أغسطس 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (بندقية آلية – 10 طلقات من ذات العيار) كانت بحوزة أحد العناصر الإجرامية (عامل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين (قتل وسرقة بالإكراه).

والمتهم مطلوب في (4) قضايا (استعراض قوة، تبديد، ضرب، شيك) مدد سجن وحبس بلغت (7 سنوات) بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.

 

 

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