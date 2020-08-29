مستشفى الفشن ببني سويف تسجل "صفر إصابات" بكورونا

سجلت مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، "صفر إصابات" بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافي آخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيها العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وشهدت مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبد السلام، اليوم السبت، خروج آخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى لإصابتها بفيروس كورونا، وذلك عقب تلقيها العلاج اللازم.

وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن المستشفى تعمل بشكل طبيعي وتقدم الخدمة الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى إحالة أي حالة اشتباه بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بني سويف أو الصدر.