سداد 278 مليون جنيه في تصالحات مخالفات البناء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم لطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائي قبل انتهاء المدة المحددة، موضحًا استقبال 46 ألف و836 طلبًا، وسداد 278 مليونًا و870 ألف جنيه حتى 27 أغسطس الجاري.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن التقدم بطلبات التصالح، لتلاشي حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.