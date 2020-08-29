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علاج 16 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن "100 مليون صحة" بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
05:35 م | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

واصلت المراكز الطبية والواحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالقليوبية أعمالها، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للكشف ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المراكز والواحدات الصحية المخصصة للمبادرة استقبلت حتى اليوم 16 ألفًا و255 من أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية.

واوضحت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أنه تم إطلاق عيادات متنقلة إلى القرى والنجوع لتقديم العلاج، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتكثيف حملات وبرامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والعمد والمشايخ.

وناشدت "مهدي" أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية القريبة منهم والمخصصة، لصرف علاجهم.

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