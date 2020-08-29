مشاريع حملت اسم البطل عبدالمنعم رياض "مسجد وميدان وجراج"

على أرض الغابة الشجرية الترفيهية، بمنطقة سموحة بالجانب المقابل لمبنى محافظة الإسكندرية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض الذي يتميز بطراز معماري إسلامي، ووفقًا لكلمة اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، خلال الافتتاح يقع المسجد على مساحة 10.4 فدان بالغابة الشجرية.

يتميز المسجد بالطراز المعمارية لمآذن وقباب المساجد التي أنشئت بالمناطق التنموية بمحور المحمودية وعددها 14 مسجدًا.

لم يكن المسجد هو المشروع الأول الذي يحمل اسم الفريق أول والقائد العسكري عبدالمنعم رياض، حيث تضم محافظات مصر العديد من الأماكن التي خلدت اسمه.

ميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة

ميدان عبدالمنعم رياض هو واحد من أشهر ميادين مدينة القاهرة، ويقع في منطقة وسط البلد بالقرب من ميدان التحرير، ويحتوي على تمثال للقائد العسكري الراحل.

جراج عبدالمنعم رياض بطنطا

جارٍ الانتهاء من أعمال وتسليم جراج عبدالمنعم رياض بمدينة طنطا خلال 15 يومًا على الأكثر، موضحًا، أن الجراج يعد الأول من نوعه بمحافظة الغربية، حيث سيعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان.

وحسبما أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، فإن الجراج مقام على طابقين تحت الأرض على مساحة 4200 م2 ويتسع لـ200 سيارة.

"الثقافة" تدرج مقرات شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع عاش هنا والمجموعة الأولى تحمل اسم عبدالمنعم رياض

في مايو 2020، قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إدراج مقرات إقامة أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة ضمن مشروع لوحات "عاش هنا" الذي ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المجموعة الأولى شملت أسماء الفريق أول عبدالمنعم رياض والفريق أول كمال الدين حسن علي، والفريق محمد سعيد الماحي، واللواء أركان حرب منير أحمد محمد شاش وغيرهم من الأبطال.

وقالت عبدالدايم، إن تركيب لوحات مشروع "عاش هنا" على المباني التي أقام بها أبناء مصر ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن يأتي على طريق تخليد العظماء.

طابع بريد لتخليد اسم البطل

في عام 1972 صدر طابع تذكاري يحمل اسم عبدالمنعم رياض، وكان قيمته 20 مليم، وصممته مطابع البريد ووصلت الكميات المطبوعة إلى مليون و500 ألف طابع.

وعلى الطابع مكتوب "جمهورية مصر العربية 1972 ـ ذكرى الشهيد عبد المنعم رياض 1919-1969 ـ20م ـ بريد ـ Postage ـ A.R. Egypt 1972 ـm20" والطابع باللون المتعدد.