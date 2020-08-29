"سيدة بلكونة حلوان" تروي تفاصيل محاولة إلقاء زوجها لها من الدور الخامس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل يهدد بإلقاء سيدة من بلكونة المنزل وسط استغاثات من المارة بعدم إلقائها ما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضبطه ومحاكمته.

"الوطن" تواصلت مع السيدة التي ظهرت في المقطع المتداول وتدعى سكينة .ط، والتي أكدت أن الرجل الذي ظهر في الفيديو يعتدي عليها ويهدد بإلقائها من البلكونة هو زوجها ويدعى أشرف، ويعمل سائق توكتوك.

وأكدت "سكينة" في تصريح خاص لـ "الوطن": أن هناك خلافات أسرية بينها وبين زوجها الذي طردها من المنزل هي وأطفالها الأربعة منذ 3 سنوات حتى نشبت مشاجرة بينه وبين أشقائها أسفرت عن إصاباته بكسور.

وتابعت: "قام بعمل تقرير طبي ورفع دعوى قضائية وحصل على حكم قضائي السبت قبل الماضي، بحبس اثنين من أشقائي واثنين من أقاربي 5 سنوات حكم نهائي بات".

واستكملت السيدة: "ذهبت لمنزله ومع أطفالي وسيدتين من الجيران كي استعطفه للعيش معه مرة أخرى بعد حبس أشقائي ولم يعد لدي أي شخص ينفق عليا وكي يتنازل عن القضية ضد أشقائي لكنه قام بالاعتداء علي بالضرب المبرح ومزق نقابي وعرضني في البلكونة كي أكون عبارة لكل المارة".

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بالاعتداء عليها حيث قام بربطها بحبل قبل ذلك وألقى بها في الشارع أمام المارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تعدي رجل على سيدة وتهديده بإلقائها من البلكونة بمنطقة حلوان وسط استغاثات المارة.