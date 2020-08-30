تقسيم الوراق إلى 6 مناطق وتحديد أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة "القيم السعرية" لأسعار التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بنطاق حي الوراق والوحدات المحلية التابعة له.

وشمل القرار تقسيم الحي والوحدات التابعة إلى 6 مناطق تختلف فيها أسعار المتر حسب عرض الشارع.

-المنطقة الأولى والثانية: سعر التصالح للمتر السكني يتراوح ما بين 170 إلى 77 جنيها ويتراوح سعر المتر التجاري من 280 إلى 180 جنيها ويتراوح سعر المتر في الإداري من 160 إلى 102 جنيها.

- المنطقة الثالثة: سعر التصالح للمتر السكني من 80 إلى 50 جنيها والتجاري من 200 إلى 128 جنيها والإداري سعر المتر من 120 إلى 77 جنيها.

- المنطقة الرابعة: سعر التصالح للمتر السكني من 100 إلى 64 جنيها والتجاري من 240 إلى 155 جنيها والإداري من 140 إلى 90 جنيها.

- المنطقة الخامسة: سعر التصالح للمتر السكني من 50 إلى 45 جنيها والتجاري من 150 إلى 50 جنيها والإداري من 160 إلى 50 جنيها.

والمنطقة السادسة يراعى فيها أن يكون سعر المتر المسطح بقريتي "طناش وجزيرة محمد" للتجاري 120 جنيها والإداري والسكني 70 جنيها والتوابع "العزب والنجوع والكفور" 50 جنيها للمتر المسطح.