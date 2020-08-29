استرداد 100 فدان أملاك دولة في حملات بالمنيا

استرداد 100 فدان أملاك دولة في حملات بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:01 م | السبت 29 أغسطس 2020
استرداد اراضي دولة
وجه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بمواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها، بالتعاون مع قوات انفاذ القانون.
وشدد المحافظ أن ملف القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من أهم الملفات التي تواصل المحافظه العمل عليها، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.
وأوضح "القاضي" أن الوحدة المحلية لمركز المنيا تمكنت من استرداد 100 فدان من الأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بدون ترخيص، بنطاق قرية "طوخ الخيل" بمركز المنيا.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز دير مواس تمكنت من إزالة 10 حالات تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة 11 قيراط و12 سهم، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة مكبرة بحى جنوب المدينة، وتم إزالة 4 حالات تعديات على مساحة 3 قراريط و19 سهم.