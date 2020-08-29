استرداد 100 فدان أملاك دولة في حملات بالمنيا

وجه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بمواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها، بالتعاون مع قوات انفاذ القانون.

وشدد المحافظ أن ملف القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من أهم الملفات التي تواصل المحافظه العمل عليها، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وأوضح "القاضي" أن الوحدة المحلية لمركز المنيا تمكنت من استرداد 100 فدان من الأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بدون ترخيص، بنطاق قرية "طوخ الخيل" بمركز المنيا.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز دير مواس تمكنت من إزالة 10 حالات تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة 11 قيراط و12 سهم، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة مكبرة بحى جنوب المدينة، وتم إزالة 4 حالات تعديات على مساحة 3 قراريط و19 سهم.