إزالة 3031 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم، عن إزالة 3031 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 2176 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، و855 حالة تعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 25 مارس 2020، بحظر انتقال وتحرك المواطنين لمجابهة انتشار فيروس "كورونا"، وحتى اليوم السبت.

واستعرض محافظ بني سويف اليوم تقرير السكرتير العام، اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد "غنيم" أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أوالمستجدة، مع التركيز على التعديات في مهدها، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة.