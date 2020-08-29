الثلاثاء.. تطبيق المواعيد الجديدة لعمل البنوك
كتب:
حسن عثمان
03:00 م | السبت 29 أغسطس 2020
البنك المركزي المصري
تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، الثلاثاء المقبل، تطبيق قرار البنك المركزي المصري، الذي نص على تعديل مواعيد عمل البنوك؛ لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.
يذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.