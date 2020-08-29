خبير يطالب بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية للبنوك: تؤدي لشح السيولة

تنتهى في أول سبتمبر المقبل مهلة البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد، والتى أقرها فى منتصف مارس الماضى، حيث سيصبح على المستفيدين البدء فى عمليات السداد.

ويترقب الجميع قرارًا من "المركزي" قد يؤجل هذه الاستحقاقات التي تشمل القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لفترة إضافية تصل الى ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن تأجيل دفع هذه الاستحقاقات لبعض الأنشطة التى تأثرت بشكل كبير ومباشر بأزمة كورونا، ومنها النشاط السياحي وبعض الأنشطة الصناعية.

واضاف شعيب لـ"الوطن"، إنه يجب إعطاء جميع الأنشطة مهلة إضافية ولتكن 3 أشهر، مشيرًا الى أن بدء تحصيل الاستحقاقات هو قرار نقدي سليم وصحيح للغاية، ولكنه من الناحية الاقتصادية غير صحيح، لأن تحصيل المستحقات سيتسبب فى شح السيولة النقدية، أما تأجيلها فسيساهم في زيادتها بالسوق.

وأشار إلى أن هناك مبادرات أطلقتها الحكومة لتشجيع المنتج المحلي في السوق، مثل مبادرة "مايغلاش عليك"، موضحًا أنه حتى تنجح هذه المبادرة يجب أن يتم تأجيل الاستحقاقات، ليكون لدى المواطنين سيولة نقدية، وفرصة للشراء، والاستفادة منها بما ينعكس ذلك على الصناعة والاقتصاد بكشل عام.