فيديو.. مصطفى متولي يرد على صحفي استفزه بشأن عمله مع عادل إمام

تحل اليوم الذكرى الـ71 لميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي، والذي ترك بصمات إبداعية لا تنسى بأدائه المميز، وإتقانه لأدوار الشر، خصوصا مع الفنان عادل إمام، الذي تجمعه به صلة قرابة.

ويبدو أن أحد الصحفيين تناول هذه القرابة وهذا التعاون المستمر بين "متولي" و"إمام"، فسأل مصطفى متولي عن سبب عمله مع الفنان عادل إمام فقط دون غيره من الفنانين، وهو السؤال الذي أزعج الفنان الراحل بشدة، حسبما قال في لقاء آخر له مع الإعلامية نهلة عبدالعزيز في "تاكسي السهرة".

وقال متولي إنه رد على سؤال هذا الصحفي الذي وصفه بـ"سؤال مستفز" قائلا: "مش صحيح أنا بشتغل مع نجوم تانيين برضه.. وأنا أتمنى إني ما أشتغلش غير مع عادل إمام"، ثم وجَّه سؤالا للصحفي: "إنت كصحفي ترضى تشتغل في صحيفة بتوزع 3 أعداد ولا صحيفة بتوزع مليون نسخة؟"، مضيفا: "أي ممثل يتمنى يشتغل مع عادل إمام لأن له قاعدة جماهيرية كبيرة يستغلها الممثلين".

ولد مصطفى محمد متولي في بيلا بمحافظة كفر الشيخ في 29 أغسطس عام 1949، وعمل في مسرح المدرسة ثم جاء إلى القاهرة من أجل الدراسة ودرس في معهد الفنون المسرحية وعمل في مسرح الحكيم في مسرحيات مثل: "يا سلام سلم الحيطة بتتكلم"، وعمل مع عادل إمام في معظم أعماله الفنية، ورحل عن عالمنا في 5 أغسطس 2000 عن عمر 50 عاما، إثر نوبة قلبية مفاجئة أصابته أثناء تصوير مسرحية "بودي جارد" رفقة "الزعيم" عادل إمام.