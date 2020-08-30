حكاية 7 دقائق شجار تنتهي بمقتل مسن على يد نجله بسبب سوء المعاملة

7 دقائق من الشجار بين الأب الطاعن في السن ونجله الشاب الثلاثيني داخل منزل الأسرة في بدر، وقبل أن ينتبه الجيران إلى ما يحدث بينهما عن الهدوء المكان وبعد أن أمسك الشاب عصا وهشم بها رأس والده فسقط على الأرض فاقدًا للوعي حينما واصل المتهم جريمته حتى تأكد من قتل والده انتقامًا منه لسوء معاملته.

هرب الشاب من مسرح الجريمة قبل أن يشعر به أحد من جيرانه، واختفى عدة أيام حتى شعر الجيران بانبعاث رائحة كريهة من الشقة فأبلغوا الشرطة وعثر على جثمان المجني عليه داخل صالة المنزل.

وبعد 6 أيام من البحث والتتبع من قبل الفريق الأمني سقط المتهم في أيدي الشرطة وبمواجهته برر جريمته بقوله: "كان بيضربني قدام الجيران، وأصحابي كان بيضحكوا عليا، ومسكت العصايا وضربت أبويا على راسه فوقع على الأرض، ضربته كتير لحد ما تأكدت أنه مات وهربت من البيت".

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تلقى مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح في رأسه، وتوصل فريق البحث إلى أن نجل الضحية وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة المجني عليه له.