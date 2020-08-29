بعد رفع دور الانعقاد للبرلمان.. إصابة النائب عطا سليم بـ "كورونا"

أصيب النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبدأ النائب محمد عطا سليم عضو لجنة لجنة الطاقة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين برتوكول العلاج والعزل المنزلي منذ بدأت عليه أعراض الإعياء.

وقال "سليم"، لـ"الوطن"، إنه بحالة جيدة وأن الأعراض بسيطة حتى الآن وأنه بدأ في تناول البروتوكول وأنه بدأ العزل بالفعل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصيب عدد من النواب منذ بدء الجائحة بفيروس كورونا وكان أول نائب أصيب النائبة شيرين فراج وتوالت الإصابات.

واتخذ مجلس النواب إجراءات احترازية مشددة منذ بداية الأزمة مع الحفاظ على المسافات الآمنة خلال الاجتماعات.

واختتم مجلس النواب انعقاده الخامس في 24 من الشهر الجاري واستمرت الجلسة حتى الواحدة صباحا.