حصن نفسك: تفنيد أكاذيب مرتزقة إبليس حول هدم الدولة للمساجد

رد الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، على ادعاءات وأكاذيب مرتزقة إبليس على القنوات التركية الناطقة باللهجة المصرية، والتي تدعى كذبًا وزورًا أن هناك اتجاه من الدولة لهدم المساجد، فذكر أحد مرتزقة إعلام تركيا بأنه تم هدم مسجد الإخلاص بمنطقة غيط العنب، "كل شوية نهد مسجد ولا هيتعمل طريق ولا حاجة".

وقال "عبدالرازق"، إن هؤلاء المرتزقة يفهمون "وجُعلتْ لي الأرضً مسجدًا وطهورًا" بشكل خاطئ، فهم يفهمونها كذبًا بأن يقوم أي مواطن ببناء مسجد في أي مكان، متساءلًا: "هل يقبل الله بناء مسجد على أرض مسروقة، هذا لا يصح أبدًا، معنى الحديث القدسي (جعلت لي الأرض مسجدًا) أي يقوم أي إنسان بالصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض".

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، يُقصد بهذا الطهور أنه يجوز لأي شخاص التيمم بالتراب حال عدم توافر المياه من أجل الصلاة، وليس كما يدعي مرتزقة إبليس ببناء مسجد في أي مكان بدون إذن من ولي الأمر والمتمثلة في مؤسسات الدولة.

واستشهد عبد الرازق، بحديث شريف رواه البخاري، أن النبي عليه السلام قال "رجالا يخضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة"، كما أجمع العلماء على تحريم الاعتداء على مال العام للدولة، فهذا مصون ومحصن ولا يجوز التصرف فيه دون الرجوع لولي الأمر، مؤكدًا أن الرسول عليه السلام عندما قام ببناء مسجد قباء، قام بشراء الأرض من أصحابها، وعندما قام بناء مسجد المدينة المنورة كان يعكف على شراءها لولا أن أقسم أصحابها يمنيًا مغلظًا بأنهم لا يطلبون ثمنها إلا من الله، فالإرهابي لا علم ولا أخلاق لهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أنه مع كل مشروع جديد تعمل الدولة على تنفيذه يظهر تشكيك من المغرضين، موضحًا "هتلاقوا ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء اللي بنعمله، اللي هو هدفه مصلحة الكل"، مشددًا على أنَّ محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة "ده المحور الرابع بالإسكندرية"، مضيفًا: "المحور ده هيوصل للبحيرة، وكان فيه 30 مسجد وتعديات أخرى كثيرة والناس كانت بتقول بيهدوا المساجد والجوامع ومساجد ربنا.. هو إحنا بنهدها علشان كارهين ولا علشان مصلحة؟ أهالي إسكندرية عرفوا وشافوا الكلام ده".

وأوضح السيسي، أن القنوات المسيئة روّجت أن مصر تزيل المساجد بالإسكندرية رغم أنَّ هذه المساجد كانت مخالفة، مبينا أنَّ "القنوات المسيئة اللي عاوزة توصلكم كلام ميرضيش ربنا بس هما ميعرفهوش، إحنا؟ إحنا بنغضب ربنا، أستغفر الله، يا رب تبقوا زينا وتعملوا حساب ربنا، انتوا بتدمروا الشعوب وتخربوها وتضيعوها، كانوا بيعايرونا وبيقولو شوف المصريين وفقرهم وخيبتهم".

وأشار إلى أن "هناك 77 جامع مخالف على حرم ترعة المحمودية، هو اللي عاوز يهادي ربنا يسرق أرض علشان يعمل بيت لربنا، ورغم كدا هنشيل ونعمل مكانه، سنتين ويكون المحور خلص ونعمل مساكن للأهالي اللي تعدوا على الأرض الخاصة بالدولة وبنوا أراضي محور المحمودية، ونبني مساجد بدل اللي اتشالت".