خبراء يوضحون الأضرار التي تلحق بالمواطن نتيجة البناء العشوائي

أضرار عديدة تعود على المواطنين من عمليات البناء المخالف، التي تتم بطريقة عشوائية وغير منظمة، بعيدا عن الإجراءات القانونية.

وعن أضرار مخالفات البناء على المواطن، أوضح الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات البناء على الأراضي الزراعية يتسبب في خسارة رقعة هائلة من الأراضي الخصبة، والتي يترتب عليها نقص في بعض السلع الغذائية وبالتالي اللجوء إلى تعويض هذا النقص بالاستيراد من الخارج.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن العشوائيات تتسبب في توجه الدولة لصرف جزء من ميزانيتها للقضاء عليها، مشيرا إلى أن تلك الأموال كان من الممكن أن توجه لخدمات آخري لخدمة المواطن.

من جانبه قال الدكتور منير عبدالسلام، أستاذ التخطيط، أن البناء المخالف يتسبب في عدة أضرار من بينها زيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي والكهرباء التي أسست لتكفي احتياجات البناء المرخص في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة تتوجه لصرف الملاين لمحاولة ضبط تلك الشبكات حتى لا تنهار.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن عشوائية البناء تؤدي إلى تكدس المواطنين في مناطق صغيرة، وهو ما يؤثر على مساحة الطرق، والتكدس المروري، موضحا أن ذلك يحد من قدرة الدولة لتوفير شبكات النقل العام لتخدم أكبر مساحة عمرانية ممكنة.