القبض على بطل فيديو محاولة إلقاء زوجته من البلكونة بحلوان

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث القبض سائق توك توك بطل فيديو التعدي بالضرب على زوجته ومحاولة إلقاءها من الطابق الخامس بمنطقة حلوان.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهم سائق ودائم التشاجر مع زوجته، وقبل الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم وأشقاء زوجته بسبب خلافات عائلية سابقة، فقام بعدها بالتعدى على زوجته بالضرب ومحاولة إلقائها من ببلكونة الشقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل يهدد بإلقاء سيدة من بلكونة المنزل وسط استغاثات من المارة بعدم إلقائها ما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضبطه ومحاكمته.

وتواصلت "الوطن" مع السيدة التي ظهرت في المقطع المتداول وتدعى سكينة .ط، والتي أكدت أن الرجل الذي ظهر في الفيديو يعتدي عليها ويهدد بإلقائها من البلكونة هو زوجها ويدعى أشرف، ويعمل سائق توكتوك.

وأكدت "سكينة" لـ "الوطن": أن هناك خلافات أسرية بينها وبين زوجها الذي طردها من المنزل هي وأطفالها الأربعة منذ 3 سنوات حتى نشبت مشاجرة بينه وبين أشقائها أسفرت عن إصاباته بكسور.

وتابعت: "قام بعمل تقرير طبي ورفع دعوى قضائية وحصل على حكم قضائي السبت قبل الماضي، بحبس اثنين من أشقائي واثنين من أقاربي 5 سنوات حكم نهائي بات".

واستكملت السيدة: "ذهبت لمنزله ومع أطفالي وسيدتين من الجيران كي استعطفه للعيش معه مرة أخرى بعد حبس أشقائي ولم يعد لدي أي شخص ينفق عليا وكي يتنازل عن القضية ضد أشقائي لكنه قام بالاعتداء علي بالضرب المبرح ومزق نقابي وعرضني في البلكونة كي أكون عبارة لكل المارة".