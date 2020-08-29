"سهرة حمرا".. كلمة السر في مقتل ثري عربي بالسيدة زينب

"سهرة حمرا" مع ساقطة كانت السبب الرئيسي في مقتل وسرقة ثري عربي داخل شقة في السيدة زينب.

صداقة الثري والراقصة استمرت قرابة 7 أشهر بحسب اعترافات الأخيرة أمام جهات التحقيق، وأغدق عليها من الأموال الكثير لكن طمعها دفعها للتخطيط لسرقة عشيقها فاستعانت بـ 3 من أصدقائها "شابان وفتاة" واتفقا على تنفيذ الجريمة ليلًا خلال لقائها بالعشيق.

لم تمر خطة الجريمة كما أراد منفذوها بل تحولت من السرقة إلى القتل، بعدما فوجئت المتهمة الرئيسية "م.ط" 27 سنة أن المخدر الذي وضعته للعشيق في المشروبات لا يؤثر عليه وبقيت ذاكرته حاضرة عنها دخل شركاؤها ووثقوه بقطع من ملابسه وعندما وجدوا مقاومة منه ومحاولته الاستغاثة بجيرانه خنقوه حتى الموت وسرقوا متعلقاته.

واعترفت المتهمة الرئيسية أمام جهات التحقيق، بأن مهمتها كانت تخدير صديقها الثري، بينما كانت مهمة أصدقائها "شركاء الجريمة" دخول الشقة وسرقتها، لكن الأمور تغيرت عندما فوجئت بأنه صديقها لم يتأثر بكمية المخدر التي وضعتها له في المشروبات.

وأضافت المتهمة أن أصدقاءها اقتحموا الشقة ووثقوا المجني عليه واعتدوا عليه بالضرب وخنقوه حتى الموت، واستولوا على مبلغ مالي 2000 جنيه و3 هواتف محمولة وزجاجة عطور غالية الثمن وساعة يد قبل أن ينصرفوا جميعًا.

بينما قال باقي المتهمين :"كنا رايحين نسرق بس اتورطنا في القتل لما المجني عليه نادي على جيرانه بصوت عال عشان كده اضطرينا نخلص منه"، وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوال المتهمين قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة إلى أقوال قريب المجني عليه، الذي قال إنه كان يحاول التواصل بالمجني عليه، إلا أنه وجد هاتفه مغلقًا لأكثر من يومين، ولم يتمكن من الوصول إليه فذهب إلى شقته للاطمئنان عليه، وظل يطرق الباب دون إجابة، فاستعان بالجيران للدلوف إلى الشقة فعثروا عليه مقتولًا وموثقًا من اليد والقدمين، فأبلغوا الجهات الأمنية.

وأظهرت المناظرة أن المجني عليه موثق بملابسه من اليد والقدم، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بجسده، كما عثر على قطعة ملابس "قميص رجالي" ملفوف حول رقبته مع وجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين أنه سبب الوفاة.