افتتاح أول مركز تدريب على الخياطة للصم والبكم ببورسعيد

افتتحت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بورسعيد والنائب عادل اللمعي أمين الحزب وعضو مجلس الشيوخ أول مركز لمبادرة حماية وذلك لتدريب ذوي الهمم على الخياطة لتوفير فرص عمل ودخل مناسب لهم ولأسرهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين مرشح مجلس الشيوخ وشيماء بهير أمينة المرأة وممدوح تمام أمين ذوي القدرات الخاصة قام "اللمعي والمصري" بقص الشريط وإطلاق إشارة البدء لتدريب 40 سيدة من أعضاء جمعية الصم والبكم وذلك تمهيداً لتوفير فرص عمل لهم بالمصانع أو توفير ماكينات خياطة لهم بمنازلهم عقب التوصل إلى برتوكول مناسب مع البنوك المصرية.

ساهم النائب عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين بقيمة المستلزمات والأقمشة والخيوط التي يستخدمها المتدربون خلال فترة التدريب، وذلك في إطار دعم مبادرة "حماية" والتي دشنتها النائبة سعاد المصري بـ 4 ماكينات خياطة متطورة وحديثة.

وأكد عادل اللمعي أن مبادرة حماية تجسد على أرض الواقع منهج حزب مستقبل وطن في دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم، مؤكداً عدم التخلي عن دعم المواطنين ومساعدتهم في كسب الرزق الحلال الذي يضمن لهم الحماية الاجتماعية.

وأشارت النائبة "سعاد المصري" إلي سعادتها البالغة بتدشين أول مركز لحماية 40 أسرة مؤكدة ان المبادرة تستهدف إقامة أكثر من مركز وتوفير كافة الإمكانيات لتدريب وتعليم الاف الأسر وكذلك توفير فرص عمل لهم وماكينات للعمل والكسب الحلال من المنزل.

وأوضحت سعاد المصري أنها ابنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد أتخذت من ملف توفير فرص العمل منهجاً لها خلال الدورة البرلمانية ، وأشارت إلي أن المبادرة بدأت بذوي الهمم ولكنها تستهدف الفئات الأكثر إحتياجاً ، مؤكدة علي ثقتها في نجاح المبادرة التي تم التخطيط اليها بشكل علمي يضمن نجاها وتحقيق الفائدة للمجتمع، وأكدت كذلك دراسة الجدوي أن المتدرب بعد اجتياز الدورة يستطيع الانفاق منها علي متطلبات أسرته بشكل يضمن الأمان لكامل الأسرة.

وثمنت " المصري" جهود النائب عادل اللمعي أمين حزب مستقبل وطن وقيادات الحزب في المساهمة في إنجاح المبادرة وتسخير جهود قيادات وشباب الحزب في تحقيق الهدف السامي وهو "المساهمة في توفير الحماية للأسر الأكثر إحتياجاً".

يذكر أن النائبة سعاد المصري كانت قد أعلنت قبل أيام تدشين المبادرة بـ 4 ماكينات خياطة حديثة وعملت خلال الأيام الماضية علي تأهيل مركز التدريب المتواجد بجمعية الصم والبكم واستطاعت خلال أيام قليلة إطلاق أول مركز للتديب.