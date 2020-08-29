أخصائي توليد عن الطفل بعين واحدة: "محصلتش قبل 500 سنة"

قال الدكتور محمد عز، خصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفي أرمنت بالأقصر، إن ولادة أول طفل بعين واحدة في محافظة الأقصر جاء بسبب عدم انفصال قرنية العين أثناء تكوين الجنين في داخل رحم أمه وانقسامها لعينين: "تقريبا محصلتش الحالة دي قبل 500 سنة.. وسنة 2020 غريبة في كل حاجة".

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الحالة هي الحالة الأولي التي واجهها طوال فترة حياته المهنية، حيث إنه وأثناء دراسته وعندما درس ذلك الأمر لم يتخيل قط أن يواجهه، موضحا أنه اتخذ قرارا بالولادة المبكرة لذلك الطفل بعد إجراء أشعة رباعية الأبعاد للتأكد من سلامته، وعلى ذلك الإساس تقرر ولاده الجنين من رحم أمه.

وأكد أن الوالدين هم أقارب ما أدى لظهور ذلك الجنين وتكوينه برحم والدته، والذي عاني من مشكلات كاملة في المخ والعينين والقلب، حتى تكرر عدم استكمال الحمل، مشيرا إلى أن الطفل لم يكن ليكمل أكثر من ساعة على قيد الحياة بعد ولادته، حتى تقرر ولادته مبكرا وتوفي بعد نزوله: "الأم لما شافته دخلت في حالة هستيرية، وربنا يصبرها ويكون في عونها".