بعد إلغاء امتحان الـSAT.. تعرف على الفرق بينه وبين اختبارات الـACT

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إلغاء امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية sat، وذلك بعد أن تلقى خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـSAT وهي الـCollege Board بإلغاء امتحان المقرر له اليوم، لوجود دلائل على تسريب الامتحان، مضيفًا أنّ وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها علي تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST.

واختبار الـSAT اختصار لـScholastic Assessment Test، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقيس هذا الامتحان مدى جاهزية طلاّب الثانوية للالتحاق بالجامعة، حيث أنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، رسائل التوصية، سيرهم الذاتية ورسائل الحافز الخاصّة بهم، ومن ثمّ الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.

وبعد الإعلان عن إلغاء امتحان الـSAT، تقدم "الوطن" تفاصيل اختبارات الـACT ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية، والتي تم اعتمادها خلال شهر يوليو الماضي.

تفاصيل اختبارات الـACT

- تطبيق اختبارات الـACT ضمن اختبارات شهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك بجانب ما هو مقرر في هذا الشأن من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها.

- تتم هذه الاختبارات على أساس اختبار الـACT يضم اختبارات (E-math- science- reading) يؤهل للالتحاق بالكليات غير العملية، واختبار الـACT مواد متخصصة في مواد (math- science) بشأن التأهيل للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.

- تطبق اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر إتمامه لضيق الوقت على أن تسرى كافة القواعد فيما يلي من اختبارات ودون استثناء.

- تجرى اختبارات الـACT من خلال من خلال سبع محاولات على مدار العام الدراسي وتبدأ الاختبارات من الناحية الزمنية على النحول التالي: "اختبارات شهر سبتمبر – اختبارات شهر أكتوبر - اختبارات شهر ديسمبر- اختبارات شهر فبراير- اختبارات شهر أبريل - اختبارات شهر يونيو- اختبارات شهر يوليو) وتضم الاختبارات بكل مما سبق اختبارات الـACT - واختبارات الـACT للمواد المتخصصة.

- يتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً للطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

- يجب على المدارس التي ترغب في القيد بهذه الاختبارات بموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانب لهذه الاختبارات ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب.

- يجب على المدارس التي ترغب في اعتمادها كمركز اختبارات بالـACT التقدم بطلبها في هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لبحث الطلب على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

- يجوز للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات غير العملية (الأدبية) أن يتقدموا لأداء اختبارات الـACT في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية فقط دون العلوم وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد وتلتزم الـACT باعتماد ذلك.

- يتمتع الطالب الذي اجتاز الاختبارات دون تحقيق الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات أن يتقدم لأداء هذه الاختبارات بحد أقصي على مدار العامين التاليين فقط وتحتسب درجات الطالب بحسب أعلي تقدير درجات حصل عليه بالمحاولات التي تم أدائها بكل مادة من المواد التى اختبرها.

- تحسب نسب اختبارات الـACT بإجمالي نسبة 60% بخلاف نسبة الـ40% المقررة للـGPA وتسري ذات النسب المقررة بشأن الاختبارات المناظرة فيما بين الـACT واختبار الـACT للمواد المتخصصة وفقًا لما هو مقرر طرف المجلس الأعلى للجامعات.

- التزام الجهة المقدمة لهذه الاختبارات بتوفير الاختبارات وفقًا لإجراءات الاعتماد المقررة والمعتمدة من جهات الاختصاص بالوزارة وما جاء بطلب جهة الاختبار بالأوراق المقدمة من جانبها في هذا الشأن، فضلًا عن تحقيق السرية الكاملة لأعمال الامتحانات وتكافؤ الفرص والمساواة ونزاهة أعمال الامتحانات وإعلان النتائج أو التظلم منها مع خضوعها لإشراف ورقابة الوزارة وجهات الاختصاص بها والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في ضوء الضوابط المقررة.

- للطالب أن يؤدي الاختبارات المقررة في هذا الشأن بحسب ما يقرره من اختيار وفقًا للقواعد المنظمة.