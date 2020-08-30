قلواك: حكومة الجنوب نفذت ما التزمت به للشعب السوداني

قال رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أمس السبت، إن حكومة جنوب السودان نفذت ما التزمت به تجاه الشعب السوداني بتحقيق السلام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

جاء ذلك خلال مخاطبته لحفل توقيع اخر أوراق التفاوض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية مساء اليوم بفندق كراون بالعاصمة جوبا.

وقال توت انه سيقوم بمخاطبة سلفاكير بهذا الإنجاز المهم ايذانا ببدء الاحتفال، وقال "الان قادة الكفاح المسلح يمكنهم زيارة الخرطوم بالقيام بمسؤولياتها لان المسؤولية أصبحت الان مشتركة"، مضيفا "الآن عليكم القيام بمسؤولياتكم في العمل داخل أجهزة الدولة".