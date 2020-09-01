قوانين العمالة القطرية إصلاحات مزعومة.. والواقع "عبودية حديثة"

قوانين جديدة تضمن الحد الأدنى من الحقوق والمعاملة الآدمية للعمالة الأجنبية في قطر على الأوراق الرسمية، ولكن في أرض الواقع الأمر لا يتعدى كونه حبرا على ورق، فالواقع القبيح للعمالة الأجنبية فى حاجة إلى تدخل وإصلاح حقيقي بعيدا عن القوانين والوعود الزائفة التى تطلقها السلطات القطرية بين كل فترة وأخرى عند ظهور تقدير من منظمة حقوقية تدين الظروف الصعبة وغير الآدمية التى يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي.

أصدرت السلطات القطرية، أمس، تعديلات على قوانين العمل لديها لتحسين أوضاع العمال من بينها تحديد الحد الأدنى لأجور العمال، ليصل الحد الأدنى للأجر الشهري "الأساسي" ألف ريال أي ما يوازي 275 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى إلغاء اشتراط موافقة الشركات على تغيير الوظيفة، وجاء ذلك في أقل من أسبوع من التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" وألقت الضوء خلاله على سوء الأوضاع التى وصفها الاتحاد الدولي لنقابات العمال بأنها "شكل من أشكال العبودية الحديثة".

ولم يكن ذلك الإصلاح الوحيد الذى قامت به قطر في ملف العمالة، حيث سبقها عدد من التعديلات والقوانين ولكنها إصلاحات سطحية لم تسفر عن أى تطور حقيقي على أرض الواقع، ففي عام 2015، أعلنت قطر إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ولكن الأمر لم يتغير حيث قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إن "نظام الكفالة ما زال راسخا في مكانه".

وفى أكتوبر 2019، اعتمدت قطر تعديلات تشريعية جديدة لوضع العمال الأجانب، بعض تعرضها للكثير من الانتقادات حول وضع العمال، وقال وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو، إن مجلس الوزراء "اعتمد تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل، ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج.

وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، أن الحكومة القطرية أصدرت منذ عام 2017 عدة تشريعات جديدة تستهدف منفعة العمال الأجانب، من بينها وضع حد أدنى مؤقت للأجور، وسن قانون للعمالة المنزلية، وإقامة لجان جديدة لفض المنازعات، وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، كما صدَّقت على معاهدتين دوليتين مهمتين لحقوق الإنسان، ولكن قال التقرير إن بالرغم من تلك الإصلاحات يظل الواقع بالنسبة إلى كثير من العمال الأجانب في قطر قاسيا، موضحة: "ما زال 174 ألف عامل من عمال المنازل من بين عدة فئات من العمال مستثناة من إلغاء "مأذونية الخروج"، وما زال "الحد الأدنى لأجور العمال" منخفضاً، وما زال التراخي في إنفاذ القوانين عقبة في سبيل التقدم الحقيقي في أرض الواقع، وما زال ممكناً أن تستغرق "لجان فض المنازعات العمالية" الجديدة شهوراً كثيرة في نظر الشكاوى، وقد لا تضمن بعد ذلك دفع المستحقات عندما تمتنع الشركات عن الدفع أو لا تقدر عليه".

وفي تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش"، نشر العام الماضي، قالت المنظمة: "يخضع العمال الوافدون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة والأجر الإضافي والسكن اللائق وحرية التنقل والقدرة على اللجوء إلى العدالة".