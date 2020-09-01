التحريات تكشف: 11 عصابة استولت على مدخرات 30 شخصا

ما بين جرائم النصب والاحتيال، وتزوير العملة، والإتجار بها، وتجميع المخدرات، تعكف فرق أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة على تعقب مصادر التهديد المالى، وجرائم المال العام على مدار الـ 24 ساعة، فى المحافظات المختلفة.

ومع تزايد تلك الجرائم، والت مباحث الأموال العامة، والجهات الأمنية المعنية جهودها لمكافحة تلك الجرائم ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية بتعقب الجرائم المالية ومحترفى الاحتيال على المواطنين.

وكشف تحريات مباحث الأموال العامة عن وجود 11 عصابة تعمل فى تلك المجالات بلغ ضحاياها أكثر من 30 شخصا فى 7 محافظات حيث تم ضبط عامل يقوم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير عقود لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه من أحد الأشخاص مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها.

* النصب بفرصة سفر

كما ألقى القبض على عاطل بسوهاج اعترف في التحقيقات بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بالوظائف الحكومية مدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسؤولين بالجهات الحكومية وقام بالاستيلاء على مبلغ 75 الف جنيه من 6 أشخاص بزعم تعيينهم فى إحدى الجهات الحكومية إلا إنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وذكرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا حول سائق بالغربية ممارسته نشاطاً احتيالياً تمثل فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ 300 ألف جنيه من 11 شخصاً لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية متغيرة متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ لهم والاستيلاء عليه بالمخالفة للقانون.

* تزوير محضر شركة

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة من ضبط شخصين بالقاهرة حيث قام أحدهما باستغلال طبيعة عمله بإحدى الشركات وكونه المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية وقام باصطناع محضر اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة وتزوير توقيعات صاحب الشركة وشركائه والموافقة على تعيين المتهم الثانى كمدير للشركة بدلاً من المجنى عليه خلافاً للحقيقى، وتقديم ذلك المحضر المزور إلى الجهات الحكومية وإستخرج سجل تجارى للشركة يتضمن كون المتهم الثانى مدير الشركة وله حق التعامل مع كافة البنوك وقيامهما بتقديم السجل التجارى إليه إحدى البنوك وإجراء عمليات سحب وتحويلات نقدية على حساب الشركة بلغت 450 ألف جنيه فى غضون شهرى مايو ويونيو الماضيين .

* تاجر مصر القديمة

وتمكنت الإدارة من ضبط تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال الاتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصرى وقيامه بإجراء عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصرى فى الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن حجم تعاملاته خلال العام الجارى بلغت نحو مليون جنيه مصرى.

* السائق والبنك المتنقل

وفى الصعيد تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (سائق مقيم بقنا )، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بالاشتراك مع آخرين عاملين "يعملان حالياً بإحدى الدول العربية " – مقيمان بذات المركز بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهمين الآخرين، وكذلك توفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب المتهم المقبوض عليه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم الأخير باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمان الآخران ، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2,5 مليون جنيه مصرى .

* عصابة عائلية و

اعترف عامل زراعى بالدقهلية بممارسته نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله "فنى التحاليل" ( صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية ) الذى يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكى للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل الزراعى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع نجله كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه مصرى.

* كمين رجل الأعمال توفى كمين بالجيزة تم القبض على رجل أعمال لقيامه بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون أثناء تعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .. وبحوزته 122000 جنيه مصرى و9709 دولارات أمريكية، وبمواجهة المتهم اعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون .

وبما يعرف بنظام "المقاصة " تم القبض على رجل أعمال فى إحدى محافظات القناة لقيامه بإستخدام الحسابات البنكية للشركة الخاصة به ببعض البنوك بالبلاد فى إجراء عمليات تحويل العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى من وإلى البلاد لصالح التجار والمستوردين مقابل عمولةعن كل عملية تحويل، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.