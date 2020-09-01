إحالة موظفي مركزي شباب بالقليوبية للتحقيق بتهمة "التزويغ"

قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، إحالة عدد من العاملين بمركزي شباب "مساكن إسكو" بشبرا، و"الإصلاح الزراعي" بقليوب، للتحقيق بسبب الغياب والتزويغ من العمل في أوقات العمل الرسمية.

وقرر "الصبروط" تشكيل لجنة متابعة، برئاسة محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، يرافقه محمد إمام، من العاملين بالإدارة، لمتابعة سير العمل في مراكز الشباب االتابعة لإدارتي شبرا الخيمة وقليوب.

وشملت أعمال لجنة المتابعة مراكز شباب "بيجام، ومنطي وميت نما"، التايعة لادارة شباب شبرا، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، كما تبين غياب عدد من العاملين بمركز شباب "مساكن إسكو" بدون عذر رسمي.

وشملت المتابعه مراكز شباب "عزبه الجندي، وميت حلفا، وبلقس، وكوم أشفين، وزاوية النجار، وناي"، التابعة لإدارة شباب قليوب، وتبين ان هذه المراكز تمارس نشاطها بشكل كامل، بينما تبين تغيب عدد من العاملين بمركز شباب "الإصلاح الزراعي".

وقامت اللجنه بمتابعة الإنشاءات الخاصهة بالملعب المنجل بمركز شباب "ميت حلفا"، وأوصت اللجنه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد فيروس "كورونا"، والعمل على طرح قطعه الأرض الفضاء، الموجودة بمركز شباب "زاوية النجار" للاستثمار، وذلك لزيادة إيرادات المركز، مع مراعاة تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة، حفاظاً على المترددين، والاهتمام بنظافة مراكز الشباب.

ورفعت اللجنة تقريرها إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة، الذي أمر بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل للتحقيق أمام الشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم في العمل.