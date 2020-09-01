حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بـ"شباس الملح" في دسوق

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسين لبيب حسين، رئيس المركز والمدينة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية.

استهدفت الحملة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة على املاك الدولة والزراعة بقرية شباس الملح، برئاسة نائب رئيس المدينة لشؤون القري محمد جميل، وتنسيقا مع الجهات الأمنية والزراعة مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق بحضور مأمور مركز شرطة دسوق، رئيس قرية شباس الملح، وليد فلفل، وسكرتير القرية إيهاب الطوخي والادارة الزراعية وحماية الأراضي.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على أرض زراعية بمساحة 3525م بعزبة علام السترى، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.