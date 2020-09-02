صور.. المركز الطبي لجراحات القلب والأوعية بالمنصورة: صرح عالمي ينتظر البدء

تستعد جامعة المنصورة إلى تدشين مركز طبي جديد ينضم إلى مراكزها الطبية المتميزة، التي جعلت منها عاصمة للطب في مصر، حيث أكد رئيس الجامعة، الدكتور أشرف عبدالباسط، أن الجامعة بصدد إطلاق نموذج طبي فريد يجري تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، من خلال الدمج بين جراحة القلب والصدر مع جراحة الأوعية الدموية في مركز واحد، وهو ما تفتقده معظم الدول المتقدمة.

قامت "الوطن" بجولة داخل "مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية"، قبل افتتاحه رسمياً، للتعرف على أهم مركز طبي جديد يجري إنشاؤه بمحافظة الدقهلية، لخدمة جميع محافظات الدلتا، ويتكون المبنى، المقام على مساحة 1300 متر مربع داخل حرم جامعة المنصورة، من 10 طوابق، بطاقة 14 غرفة عمليات، تعمل 6 أيام في الأسبوع، و33 غرفة عناية مركزة، و82 سرير داخلي.

"هنا دور عمليات القلب والصدر، وهنا دور عمليات جراحة الأوعية الدموية، أما هذا فدور غرفة الهجين، قسطرة وجراحة في نفس التوقيت، وغرفة لجراحة القلب والصدر لزراعة الرئة، وهناك دورين للرعاية المركزة، ودور الخدمات في الدور الأرضي، ودور العيادات يتكون من 5 عيادات تعمل 6 أيام أسبوعيا"، هكذا يشرح الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم الأوعية الدموية بطب المنصورة ومدير المركز الجديد، مكونات المركز، ونتنقل معه من مكان إلى آخر، وسط سعادة تكسو وجهه ووجوه العاملين معه.

ويستكمل "سليمان" شرح مكونات قسم الأشعة، والذي يضم كل الأشعات العادية والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي والمقطعية، تعمل جميعها بنظام "الباكس سيستم"، وهو نقل الأشعات إلكترونياً للطبيب دون الحاجة لطابعتها على أفلام.

"دمج التخصصين في منظومة عمل متكاملة بكيان واحد يجمع تخصصين"، هذا ما أكده الدكتور مسعد سليمان، وقال: "إننا جمعنا فريقي جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في هذا المكان، ليجد المريض كل ما يحتاجه في مكان واحد، كما أننا جهزنا فريقاً كاملاً لإعادة زراعة الأطراف المبتورة من الأقسام المختلفة، الجميع في نواة واحدة، بحيث كل الأطراف المبتورة نعيد زرعها في مركزنا".

وأضاف سليمان لـ"الوطن" أنه تم تشكيل فريق متكامل مع توفير جميع الإمكانيات المادية والفنية والتقنية له، كما وفرنا طغرفة الهجين"، وهي أيضاً الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسمح بالتدخل الجراحي والقسطرة التداخلية في نفس التوقيت، والتي لا تحتاج إلى نقل المريض من الغرفة.

وكشف عن تجهيز أول مكان لبرنامج زراعة الرئة في مصر، وتم عمل كافة التجهيزات اللازمة، ليبدأ العمل في البرنامج بعد انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة له، وتابع بقوله: "نعمل علي تقديم الخدمة في أضيق مساحة وفي مكان واحد وبأعلى تقنية طبية، ونستكمل حالياً جزء المعامل والأشعة، بحيث كل ما يحتاجه المريض يجده داخل المركز".

وذكر مدير المركز أنه مجهز بـ33 سريراً للعناية المركزة، جاهزين لبدء العمل في أي وقت، ويجري حالياً تدريب أطقم التمريض، وتجهيز الطاقم الإداري، في انتظار إطلاق إشارة بدء العمل بالمركز.

وأوضح: "لم نتوقف يوماً واحداً في أعمال التجهيزات والاستعداد للافتتاح الرسمي، وأخذنا كافة الإجراءات الوقائية من كورونا، وركزنا في عملنا ولم نتوقف، حتى نقدم هذا الصرح الطبي هدية إلي مصر كلها، وتقديم خدماته لأكثر من ربع سكان مصر، الذين يعيشون في محافظات الدلتا، ويأتون إلينا منها".

وأكد أن "الدولة لا تألو جهداً في مساعدتنا، ويوفر لنا الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدعم الكامل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط، حتى ينال المركز حظة الوافر من الدعم"، مشيراً إلى أن العلماء الأجانب أبدوا إعجابهم الشديد بالمركز وبالفكرة في جمع جراحات القلب والأوعية الدموية في ماكن واحد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية للمركز، وسيتم التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بأول مركز متخصص من نوعه في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في مصر قريباً، وذلك تمهيداً للافتتاح الرسمي للمركز.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يمثل إضافة جديدة لجامعة المنصورة، ويتم تجهيزه أيضاً لزراعة الرئة، مشيداً بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز، وبالمستوى المتميز للتجهيزات بمواصفات عالمية، والالتزام بالجدول الزمني والجهود التي بذلت لتذليل كافة العقبات لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة تمهيداً للتشغيل التجريبي للمركز لخدمة المرضي.