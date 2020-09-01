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جونز هوبكنز: وفيات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 850 ألفا

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أ ش أ
11:29 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

 أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 850 ألفا و596 حالة.

وكشفت بيانات الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس عالميا بلغت 25 مليونًا و488 ألفًا و239 حالة، فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها البرازيل والهند.

زارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير منذ أن أبلغت الصين عن ظهور الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

وسجل العالم مليون إصابة بعد أكثر من 3 أشهر في 2 أبريل الماضي بينما وصلت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس إلى 10 ملايين حالة في 28 يونيو الماضي.

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