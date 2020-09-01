البنك الإسلامي يبحث تعزيز استثماراته مع مصرف "التنمية الاقتصادية"

بحث بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في لقاء افتراضي مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا، سيدي ولد التاه، العلاقةَ بين المؤسستين وتمّ الاتفاق على تعزيز الاستثمار والصكوك والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتمويل المشترك لفائدة البلدان الأعضاء.

ويأتي لقاء "ولد التاه" برئيس البنك الإسلامي للتنمية، بعد لقاءه رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لبحث محاور التعاون المستقبلي ودعم نفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لاسيما الطبية للسوق الأفريقية، وزيادة الدعم الفني الموجه للقطاع الخاص بما يوطد العلاقات المصرية الأفريقية.

وصرح سيدي ولد التاه، مدير عام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن المصرف يلعب دورًا حيويًا من خلال دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي، والإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، ليجسد تضامنًا عربيًا وأفريقيًا قائم على أسس من المساواة والصداقة.

ووفقاً لبيان البنك الإسلامي للتنمية، بحث رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أيضاً مع رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، آفاق التعاون بين المؤسستين في مجالات الأوقاف والصيرفة الإسلامية والبحوث والتدريب.