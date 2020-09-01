المشيشي بالبرلمان التونسي: الدين العام يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد

قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الدين العام لتونس يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسي المخصصة لمنح الثقة للحكومة التي كان قد أعلن عنها يوم 24 أغسطس 2020، والتي تتضمن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

وأضاف: "أن برنامج الحكومة سيركز على الملفين الاقتصادي والاجتماعي".

وانطلقت الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات.