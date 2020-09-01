"شرب القناة" تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العداد عبر "قراءتي"

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.

وأكدت أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، في كل بمحافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية – بورسعيد - السويس".

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading ولأنظمة IOS https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525